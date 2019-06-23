TBMM Başkanı Şentop, İmamoğlu'nu tebrik etti

TBMM Başkanı Şentop, İmamoğlu'nu tebrik etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, İmamoğlu'nu tebrik etti


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefon ile arayarak, yenilenen İstanbul seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.

ANKARA,-


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et