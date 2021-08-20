TBMM Başkanı Şentop ile Ticaret Bakanı Muş, Kahramanmaraş'ta nikah şahitliği yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kahramanmaraş'ta nikah şahitliği yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kahramanmaraş'ta nikah şahitliği yaptı.

Ziyaretler için kente gelen Şentop ile Muş, Valilik ziyaretinin ardından Trabzon Caddesi'nde esnafla sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret eden ikili, kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Muş, daha sonra TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç'in oğlu İbrahim Yurday ile Çığla çiftinin düğün merasimine katıldı.

Şentop, çifte mutluluklar dileyerek, "Burada Arslankılınç ve Güvenç ailelerinin mutlu gününde Çığla ve İbrahim Yurday'ın nikah akitleri için bir araya geldik. Evlilik ilk insan Adem peygamberden aleyhisselam bugüne kadar bir adet. Peygamberlerin bir sünneti, Cenabı Allah'ın da bir emridir. Bu güzel adeti, sünneti, Allah'ın emrini yerine getiren genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İki cihan saadeti diliyorum." diye konuştu.

Evlilik cüzdanını geline veren Şentop, tören kapsamında Maraş dondurması kesti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün kıydığı nikahın şahitliğini TBMM Başkanı Şentop, Bakan Muş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti milletvekilleri, iş adamları, siyasiler ve bürokratlar yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan