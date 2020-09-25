TBMM Başkanı Şentop ile PAB Başkanı Barron Tekirdağ'ı ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop ile PAB Başkanı Barron Tekirdağ'ı ziyaret etti

25.09.2020 18:03 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:23

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Tekirdağ'a geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Tekirdağ'a geldi.

Şentop ve Barron, Rumeli İskelesi'nde yemek yedikten sonra tekneyle deniz turuna çıktı. Daha sonra Şentop, çarşı esnafını selamladı.

Yolda enstrüman çalan müzisyeni bir süre dinleyen Şentop, çiçek satan bir gençten aldığı çiçekleri Barron ile yanında bulunan kadınlara verdi.

Tarihi Rüstempaşa Camisi'ne de uğrayan Şentop ve Barron, ardından Süleymanpaşa Belediyesini ziyaret etti.

Programında Şentop'a Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop ile PAB Başkanı Barron Tekirdağ'ı ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop ile PAB Başkanı Barron Tekirdağ'ı ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop ile PAB Başkanı Barron Tekirdağ'ı ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop ile PAB Başkanı Barron Tekirdağ'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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