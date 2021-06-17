TBMM Başkanı Şentop, İçişleri Bakanı Soylu ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop, İçişleri Bakanı Soylu ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, İçişleri Bakanı Soylu ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün kendisini ziyaret ettiğini, "10 bin dolar alan siyasetçi" konusundaki mektubuna, yazılı bir cevap sunduğunu bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün kendisini ziyaret ettiğini, "10 bin dolar alan siyasetçi" konusundaki mektubuna, yazılı bir cevap sunduğunu bildirdi.

Şentop, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı kınayarak, "Bu tür siyaset üzerinden Türkiye'de huzursuzluk oluşturabilecek provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olmamız gerektiğini ifade etmek isterim." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesine ilişkin Şentop, "Bir siyasetçinin para aldığına dair bir açıklama olmuştu. Bunun üzerine ben 27 Mayıs'ta İçişleri Bakanımıza bir mektup yazdım. Burada milletvekillerimizin kendilerini genel olarak töhmet altında hissettiğini, bu konuyla ilgili bilgi, belgelerin, hukuki süreçlerin yürütülebilmesi maksadıyla adli mercilere veya Başkanlığımıza verilmesini talep etmiştim. Dün Sayın Bakanımız geldi beni ziyaret etti. Bu mektubumuza cevaben kendi yazılı olarak cevabını da getirdi. Kastettiği isim, TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil. 'Gazi Meclisimiz çatısı altında görev yapan milletvekillerimizden biri değildir' diyor. Diğer husus ise 'Bütün tüm hususlar ve iddialarla ilgili olarak adli makamlara başvurulmuştur' diyor. Dolayısıyla konunun bundan sonraki aşaması, kısmı bu tür adli çalışmalar, soruşturmalar kapsamında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Şentop, İçişleri Bakanı Soylu'nun bir isim vermediğini bildirdi.

"Adli mercilerle paylaşıldı mı?" sorusuna Şentop, "Onu bilmiyorum ama 'Tüm hususlar ve belgeler adli makamlara intikal ettirilmiş, başvurulmuştur' diyor." yanıtını verdi.

Meclis Başkanı olarak TBMM'nin, milletvekillerinin hukukunu korumayı bir vazife addettiğini ifade eden Şentop, "Türkiye'de siyaset yapan herkesle ilgili olarak benim bir şey yapabilmem mümkün değil. Bu konu artık adli makamlara intikal ettirildiğine göre burada yapılacak işlemler neyse hep beraber bekleyeceğiz, göreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun 'İkinci televizyon programında bunun bir milletvekili olmadığını, bir siyasetçi olduğunu ben ifade ettim' dediğini aktaran Şentop, "Bunu mektupta çok daha net olarak ifade etmiş oldu." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, İçişleri Bakanı Soylu ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, İçişleri Bakanı Soylu ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, İçişleri Bakanı Soylu ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, İçişleri Bakanı Soylu ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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