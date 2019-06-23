TBMM Başkanı Şentop, iBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak yenilenen...
TBMM Başkanı Şentop, iBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.
TBMM Başkanı Şentop, iBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti. - ANKARA
Kaynak: İHA
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22:31 TBMM Başkanı Şentop, iBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak yenilenen...