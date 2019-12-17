TBMM Başkanı Şentop: "Hz. Mevlana'yı bir diriliş ve direniş eri olarak Konya'da ayakta görüyoruz"
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TBMM Başkanı Şentop: "Hz. Mevlana'yı bir diriliş ve direniş eri olarak Konya'da ayakta görüyoruz"

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şeb-i Arus Töreni -TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması KONYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 746.

17.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:39

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şeb-i Arus Töreni

-TBMM Başkanı 'un konuşması

KONYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katıldı.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: TBMM Başkanı Şentop: "Hz. Mevlana'yı bir diriliş ve direniş eri olarak Konya'da ayakta görüyoruz"
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