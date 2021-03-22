TBMM Başkanı Şentop: "Hükümet sistemi değişikliğinden sonra gerek iç tüzük, gerek Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yeni baştan gözden...
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TBMM Başkanı Şentop: "Hükümet sistemi değişikliğinden sonra gerek iç tüzük, gerek Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yeni baştan gözden...

22.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:14
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Hükümet sistemi değişikliğinden sonra gerek iç tüzük, gerek Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yeni baştan gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, yeni sisteme göre gerekiyor"

TBMM Başkanı Şentop: "Hükümet sistemi değişikliğinden sonra gerek iç tüzük, gerek Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yeni baştan gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, yeni sisteme göre gerekiyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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