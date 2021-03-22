TBMM Başkanı Şentop: "Hükümet sistemi değişikliğinden sonra gerek iç tüzük, gerek Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yeni baştan gözden...
22.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:14
TBMM Başkanı Şentop: "Hükümet sistemi değişikliğinden sonra gerek iç tüzük, gerek Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yeni baştan gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, yeni sisteme göre gerekiyor"
TBMM Başkanı Şentop: "Hükümet sistemi değişikliğinden sonra gerek iç tüzük, gerek Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yeni baştan gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, yeni sisteme göre gerekiyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı