TBMM Başkanı Şentop: "Hukuki altyapı olarak TÜRKPA'yı güçlendiriyoruz"
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TBMM Başkanı Şentop: "Hukuki altyapı olarak TÜRKPA'yı güçlendiriyoruz"

TÜRKPA toplantsından detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması BAKÜ - Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9. Genel Kurulu Toplantısı sonrasında katılımcı meclis başkanları basın toplantısı düzenledi.

18.12.2019 20:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:28
TBMM Başkanı Şentop:

TÜRKPA toplantsından detaylar

TBMM Başkanı 'un konuşması BAKÜ - 'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9. Genel Kurulu Toplantısı

sonrasında katılımcı meclis başkanları basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TBMM Başkanı Şentop: "Hukuki altyapı olarak TÜRKPA'yı güçlendiriyoruz"
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