TBMM Başkanı Şentop: "Hukuki altyapı olarak TÜRKPA'yı güçlendiriyoruz"
TÜRKPA toplantsından detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması BAKÜ - Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9. Genel Kurulu Toplantısı sonrasında katılımcı meclis başkanları basın toplantısı düzenledi.
18.12.2019 20:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:28
TÜRKPA toplantsından detaylar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması BAKÜ - Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9. Genel Kurulu Toplantısı
sonrasında katılımcı meclis başkanları basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA