TBMM Başkanı Şentop: "(Hocalı Katliamı) Bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi...
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TBMM Başkanı Şentop: "(Hocalı Katliamı) Bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi...

25.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:12
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "(Hocalı Katliamı) Bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

TBMM Başkanı Şentop: "(Hocalı Katliamı) Bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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