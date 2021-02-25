TBMM Başkanı Şentop: "(Hocalı Katliamı) Bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi...
25.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:12
TBMM Başkanı Şentop: "(Hocalı Katliamı) Bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"
TBMM Başkanı Şentop: "(Hocalı Katliamı) Bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz