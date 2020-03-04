TBMM Başkanı Şentop: "Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir...
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TBMM Başkanı Şentop: "Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir...

TBMM Başkanı Şentop: "Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor.

04.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:22
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır."

Kaynak: AA

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