TBMM Başkanı Şentop: "Hem teknoloji hem verimlilik aslında birbirini destekleyen bir arada olması...

TBMM Başkanı Şentop: "Hem teknoloji hem verimlilik aslında birbirini destekleyen bir arada olması...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

31.10.2019 14:07
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

VİDEO: TBMM Başkanı Şentop: "Hem teknoloji hem verimlilik aslında birbirini destekleyen bir arada olması...
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