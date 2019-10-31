TBMM Başkanı Şentop: "Hem teknoloji hem verimlilik aslında birbirini destekleyen bir arada olması...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
31.10.2019 14:07
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA
VİDEO: TBMM Başkanı Şentop: "Hem teknoloji hem verimlilik aslında birbirini destekleyen bir arada olması...