Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop: "Sorumlular en kısa sürede bulunacaktır"

Gelen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hatay'da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hatay'da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Hatay'da çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hatay'da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır. Bu elim faciada zarar gören Hataylı kardeşlerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aynur Ekiz