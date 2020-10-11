Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop: "Sorumlular en kısa sürede bulunacaktır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop: "Sorumlular en kısa sürede bulunacaktır"

11.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:42
Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop:

Gelen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hatay'da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hatay'da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Hatay'da çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hatay'da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır. Bu elim faciada zarar gören Hataylı kardeşlerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aynur Ekiz

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania İlham Aliyev Vladimir Putin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Halil Sezai Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Can Bartu Gökhan Töre Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ekim Hatay Belen İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop: "Sorumlular en kısa sürede bulunacaktır" - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 12:44:06. #1.14#
title