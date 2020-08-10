TBMM Başkanı Şentop, Hakkari'de şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan iki özel harekat polisi için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan iki özel harekat polisi için taziye mesajı yayımladı. Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Yüksekova'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar ve Osman Gül'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı. Kaynak: AA