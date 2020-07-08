TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı

TBMM'nin 27'nci Dönem ikinci devresi için yeniden Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti.

08.07.2020 06:26 | Son Güncelleme: 08.07.2020 06:31

TBMM'nin 27'nci Dönem ikinci devresi için yeniden Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti.

Şentop, sabah namazı vakti Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve bazı milletvekilleri ile Hacı Bayram Camisi'ne geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazını sosyal mesafe kuralına uyarak cemaatle kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti.

Camiden ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Şentop, TBMM başkanlık seçimi ile birlikte Başkanlık Divanının da belirlendiğini anımsattı.

Mustafa Şentop, "Meclisimiz için milletimiz için hayırlı olsun. Hayırlı hizmetler yapmayı Cenabıhak nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı Güncel
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü Dünya
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi 3. Sayfa
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi Magazin
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var Güncel
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer Spor
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Balotelli'nin menajeri, transfer için Al Sharjah ile görüşüyor
Balotelli'nin menajeri, transfer için Al Sharjah ile görüşüyor
Eşinden ayrılan bir kişi, av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti
Eşinden ayrılan bir kişi, av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Kucağındaki çocuğa sigara içiren kadının görüntüleri tepki çekti
Kucağındaki çocuğa sigara içiren kadının görüntüleri tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Esra Albayrak Berat Albayrak Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 06:31:18. #1.15#
title