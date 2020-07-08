TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı

TBMM'nin 27'nci Dönem ikinci devresi için yeniden Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti.

TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı
08.07.2020 05:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 06:44

TBMM'nin 27'nci Dönem ikinci devresi için yeniden Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti.

Şentop, sabah namazı vakti Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve bazı milletvekilleri ile Hacı Bayram Camisi'ne geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazını sosyal mesafe kuralına uyarak cemaatle kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti.

Camiden ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Şentop, TBMM başkanlık seçimi ile birlikte Başkanlık Divanının da belirlendiğini anımsattı.

Mustafa Şentop, "Meclisimiz için milletimiz için hayırlı olsun. Hayırlı hizmetler yapmayı Cenabıhak nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi Magazin
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi 3. Sayfa
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Magazin
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Eşinden ayrılan bir kişi, av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti 3. Sayfa
Eşinden ayrılan bir kişi, av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer Spor
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi Magazin
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Balotelli'nin menajeri, transfer için Al Sharjah ile görüşüyor
Balotelli'nin menajeri, transfer için Al Sharjah ile görüşüyor
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Seda Sayan Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Okan Buruk Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 06:44:04. #1.14#
title