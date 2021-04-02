TBMM Başkanı Şentop: "(Güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylama) 'Bu Meclis'e darbedir' diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce,...

TBMM Başkanı Şentop: "(Güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylama) 'Bu Meclis'e darbedir' diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce, manipülatif değerlendirmeler.