TBMM Başkanı Şentop: "(Güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylama) 'Bu Meclis'e darbedir' diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce,...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Şentop: "(Güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylama) 'Bu Meclis'e darbedir' diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce, manipülatif değerlendirmeler.
TBMM Başkanı Şentop: "(Güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylama) 'Bu Meclis'e darbedir' diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce, manipülatif değerlendirmeler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu