TBMM Başkanı Şentop: "(Güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylama) 'Bu Meclis'e darbedir' diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce,...
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TBMM Başkanı Şentop: "(Güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylama) 'Bu Meclis'e darbedir' diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce,...

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Şentop: '(Güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylama) 'Bu Meclis'e darbedir' diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce,...

TBMM Başkanı Şentop: "(Güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylama) 'Bu Meclis'e darbedir' diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce, manipülatif değerlendirmeler.

TBMM Başkanı Şentop: "(Güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylama) 'Bu Meclis'e darbedir' diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce, manipülatif değerlendirmeler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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