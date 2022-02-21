TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuashvili ile görüştü - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuashvili ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Gürcistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Shalva Papuashvili ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Gürcistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Shalva Papuashvili ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda, Türkiye ile Gürcistan parlamentoları arasında işbirliği protokolü imzalandı.


TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuashvili ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuashvili ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuashvili ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Mustafa Şentop, Gürcistan, Dünya, Güncel, Haberler

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