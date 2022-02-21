TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuashvili ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Dünya
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gürcistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Shalva Papuashvili ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Gürcistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Shalva Papuashvili ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda, Türkiye ile Gürcistan parlamentoları arasında işbirliği protokolü imzalandı.