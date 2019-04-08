TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Meclis Başkanı Kobakhıdze ile Görüştü

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Meclis Başkanı Irakli Kobakhıdze ile görüştü Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Meclis Başkanı Irakli Kobakhıdze ile görüştü.

Kaynak: AA