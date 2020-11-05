TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava'yı kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava'yı kabul etti

05.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:21

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava'yı karşılaması İkilinin görüşmesi Hediye sunumu TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava'yı kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava'yı karşılaması

İkilinin görüşmesi

Hediye sunumu TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava'yı kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava'yı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava'yı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava'yı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava'yı kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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