TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava'yı kabul etti
05.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:21
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava'yı karşılaması İkilinin görüşmesi Hediye sunumu TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava'yı kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava'yı karşılaması
İkilinin görüşmesi
Hediye sunumu TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava'yı kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu