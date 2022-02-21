TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü.

Gürcistan'a resmi ziyarette bulunan Şentop'un, Gürcistan Parlamentosu sonrasındaki durağı Cumhurbaşkanlığı oldu. Şentop, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğini ziyaret etti.