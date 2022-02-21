TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zourabichvili ile görüştü - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zourabichvili ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zourabichvili ile görüştüGÜRCİSTAN, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyarette bulunduğu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zourabichvili ile görüştü

GÜRCİSTAN, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyarette bulunduğu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zourabichvili ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zourabichvili ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zourabichvili ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı, Gürcistan, DHA, Güncel, Haberler

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