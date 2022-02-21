TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zourabichvili ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zourabichvili ile görüştüGÜRCİSTAN, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyarette bulunduğu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili tarafından kabul edildi.
TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zourabichvili ile görüştü
GÜRCİSTAN, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyarette bulunduğu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili tarafından kabul edildi.