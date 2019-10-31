TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile bir araya geldi

Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın TBMM'ye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Gakharia'yı karşılaması Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile bir araya geldi.

31.10.2019 20:44

Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın TBMM'ye gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Gakharia'yı karşılaması

Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

VİDEO: TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile bir araya geldi
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