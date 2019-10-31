TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile bir araya geldi
Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın TBMM'ye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Gakharia'yı karşılaması Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile bir araya geldi.
31.10.2019 20:42
Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın TBMM'ye gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Gakharia'yı karşılaması
Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile bir araya geldi.
Kaynak: AA
VİDEO: TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile bir araya geldi