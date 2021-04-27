TBMM Başkanı Şentop, Güney Afrika, Sierra Leone ve Togo milli günlerini kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Afrika, Sierra Leone ve Togo milli günlerini tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Afrika, Sierra Leone ve Togo milli günlerini tebrik etti.

Şentop, ülkelerinin milli günleri dolayısıyla Güney Afrika Ulusal Meclisi Başkanı Thandi Ruth Modise, Güney Afrika Parlamentosu Ulusal Eyaletler Konseyi Başkanı Nkosiyakhe Amos Masondo, Sierra Leone Meclis Başkanı Abass Chernor Bundu ile Togo Milli Meclisi Başkanı Yawa Djigbodi Tsegan'a ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

Güney Afrika Ulusal Meclisi Başkanı Modise ile Güney Afrika Parlamentosu Ulusal Eyaletler Konseyi Başkanı Masondo'ya gönderdiği mektupta Şentop, "Güney Afrika ile mevcut iyi ilişkilerimiz çerçevesinde parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesini arzu ediyor, sizinle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağımı belirtmek istiyorum. Bu vesileyle dost Güney Afrika Cumhuriyeti halkına huzur ve esenlik, size ve şahsınızda parlamentonuzun değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Sierra Leone Meclis Başkanı Bundu'ya gönderdiği mektubunda ise milli gün dolayısıyla dost ve kardeş Sierra Leone halkını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde de istikrarlı bir şekilde gelişerek devam edeceği kanaatindeyim. Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli Günü'nüzü bir kez daha kutlarken size ve şahsınızda Sierra Leone Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim."

Togo Milli Meclisi Başkanı Tsegan'a gönderdiği mektubunda ise Türkiye'nin, Togo ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfettiğini belirten Şentop, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli Günü'nüzü bir kez daha kutlarken size ve şahsınızda Togo Milli Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu