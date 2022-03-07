TBMM Başkanı Şentop'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, güçlü bir toplumun temelini güçlü kadınların oluşturduğunu belirterek, "Cesur ve geleceğe güvenle bakan ve hayatın her alanında güçlü bir varlık gösteren kadınlar, milletçe istikbalimizin de garantisidir." ifadelerini kullandı.

Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emekleri, fedakarlık ve mücadeleleriyle geleceği şekillendiren, koşulsuz sevgileri ve merhametleriyle insanlığın umutlarını güçlendiren kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Şentop, "Medeniyetimizin kadim ve eşsiz kültüründe kadınlar her alanda toplumun örnek ve öncüleri olmuşlardır." değerlendirmesini yaptı.

"Ana ata" bilincinin köklerinin binlerce yıl öncesinden bugüne, kadınlara verilen değerle güçlendiğini ve uygarlıkların bu ehemmiyet ölçüsüyle geliştiğini belirten Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?" sözleriyle bu önemi en veciz haliyle ifade ettiğini kaydetti.

Şentop, bugün dünyanın farklı coğrafyalarında ve kültürlerinde kadınların eğitimden sanata, spordan teknolojiye her noktada başarılarıyla geleceğe yön vermesinin, insanlığın ve dünyanın geleceğine yönelik umutları da yeşerttiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu başarıları engellemeye, kadınların fedakarlıklarla örülü çabalarına gölge düşürmeye yönelik ayrımcılık ve haksızlıkların önüne geçmek için topyekun eksiksiz mücadele elzemdir. Çağımızın en önemli meselelerinden biri olarak kadına yönelik her türlü fiziki, ruhsal şiddet ve ayrımcılık bir insanlık suçudur. Şiddetle mücadelede alınacak önlemlerin etkinliği ancak, milletçe öz benliğimizde var olan 'cana ve canların haklarına değer verme' yüksek bilincinin öne çıkmasıyla ve bu bilincin yetişen yeni nesillere aktarımıyla mümkün olacaktır. Günümüzde dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlar ve iç çatışmaların da en büyük mağdurlarının maalesef kadınlar ve çocuklar olduğunu unutmamak gerekmektedir. Savaşların ağır bedelleriyle evlerinden, hayatlarından ayrılmak, zorlu göç yolculukları yapmak zorunda kalmaktadırlar."

Savaşların ve şiddetin her türünün bir an evvel son bulmasının, sadece bugünün değil, geleceğin ve insanlığın kurtuluşu için de şart olduğunun altını çizen Şentop, güçlü bir toplumun temelini güçlü kadınların oluşturduğunu belirtti.

Şentop, şunları kaydetti:

"Cesur ve geleceğe güvenle bakan ve hayatın her alanında güçlü bir varlık gösteren kadınlar, milletçe istikbalimizin de garantisidir. İstiklal mücadelemizin kahramanları Anadolu'nun cesur kadınlarından bugün hayatın her alanında el emeği göz nuruyla emek veren; ilmi, fikri, irfanı ve erdemiyle geleceğimizi şekillendiren, hayatın anlamını güçlendiren kadınlara, hayatımıza ve geleceğimize kattıkları değer için gönülden teşekkürlerimi sunuyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içten dileklerimle kutluyorum."