TBMM Başkanı Şentop: "Güçlü bir devlet ve müreffeh bir millet olabilmenin ön şartı, hukuk...
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TBMM Başkanı Şentop: "Güçlü bir devlet ve müreffeh bir millet olabilmenin ön şartı, hukuk...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Güçlü bir devlet ve müreffeh bir millet olabilmenin ön şartı, hukuk kurallarından başka referans tanımayan bağımsız ve tarafsız yargıdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop:
01.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:22

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Güçlü bir devlet ve müreffeh bir millet olabilmenin ön şartı, hukuk kurallarından başka referans tanımayan bağımsız ve tarafsız yargıdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Adli Yıl açılışı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şentop, adaletin devletin esası, milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirterek, "Adaletin tesisi için fedakarca görev yapan hakim, savcı ve avukatlar ile adliye çalışanlarına hayırlı ve verimli bir adli yıl diliyor, şehadete yükselen yargı mensuplarımızı şükranla anıyorum. Güçlü bir devlet ve müreffeh bir millet olabilmenin ön şartı, hukuk kurallarından başka referans tanımayan bağımsız ve tarafsız yargıdır. 2020-2021 adli yılının adil yargılama ve adaletin gecikmeden tesisinin sağlanabildiği bir yıl olacağına inanıyorum. Devletimizin temeli olan adaleti ve hukukun üstünlüğünü temin etmek, milletimizin her bir ferdinin hukukunu korumak üzere canla başla görev yapan tüm yargı mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyor, 2020-2021 Adli Yılı'nın hayırlı olmasını tekrar temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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