TBMM Başkanı Şentop, Gine Bissau Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gine Bissau Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şentop, Gine Bissau Milli Günü dolayısıyla Ulusal Halk Meclisi Başkanı Cipriano Cassama'ya kutlama mesajı gönderdi.

Gine Bissau halkını tebrik eden Şentop şunları kaydetti:

"Türkiye, Gine Bissau ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfetmektedir. Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli Gününüzü bir kez daha kutlarken size ve şahsınızda Gine Bissau Ulusal Halk Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim."