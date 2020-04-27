TBMM Başkanı Şentop: "Gerek 27 Nisan e-muhtırasını, gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15...
TBMM Başkanı Şentop: "Gerek 27 Nisan e-muhtırasını, gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye, demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapatmıştır.
27.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:34
TBMM Başkanı Şentop: "Gerek 27 Nisan e-muhtırasını, gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye, demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapatmıştır."
Kaynak: AA