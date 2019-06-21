TBMM Başkanı Şentop: "Gazi meclisimizin hürriyet ve istiklalin merkezi olduğunu 100 yıl sonra bir...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasya Üniversitesi tarafından düzenlenen Milli Mücadele Paneli'nde konuştu.
AMASYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasya Üniversitesi tarafından düzenlenen Milli Mücadele Paneli'nde konuştu. -3-
Kaynak: AA
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı
Seren Serengil, Zerrin Özer'in eşi hakkında iddiaları yayınlayan 2. Sayfa sunucularına ateş püskürdü
Son Dakika Haberleri