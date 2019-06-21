TBMM Başkanı Şentop: "Gazi meclisimizin hürriyet ve istiklalin merkezi olduğunu 100 yıl sonra bir...

TBMM Başkanı Şentop: "Gazi meclisimizin hürriyet ve istiklalin merkezi olduğunu 100 yıl sonra bir...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasya Üniversitesi tarafından düzenlenen Milli Mücadele Paneli'nde konuştu.

TBMM Başkanı Şentop:

AMASYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasya Üniversitesi tarafından düzenlenen Milli Mücadele Paneli'nde konuştu. -3-

Kaynak: AA
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