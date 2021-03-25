TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Şentop'un konferans sonrası açıklamaları TBMM Başkanı Şentop "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılığın Güçlendirilmesi " Parlamento başkanları konferansı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.
TBMM Başkanı Şentop'un konferans sonrası açıklamaları
TBMM Başkanı Şentop "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılığın Güçlendirilmesi " Parlamento başkanları konferansı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş