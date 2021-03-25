TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı
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TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Şentop'un konferans sonrası açıklamaları TBMM Başkanı Şentop "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılığın Güçlendirilmesi " Parlamento başkanları konferansı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

TBMM Başkanı Şentop'un konferans sonrası açıklamaları

TBMM Başkanı Şentop "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılığın Güçlendirilmesi " Parlamento başkanları konferansı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı
TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı
TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı
TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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