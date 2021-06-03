TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap (1)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " '10 bin dolar alan kimdir açıklansın.

İstanbul DHA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " '10 bin dolar alan kimdir açıklansın.' diyorlarsa açıklansın, ben de öyle diyorum 'Açıklansın.' Ama konumuz o değil, açıklayacak olan da ben değilim " dedi.

Şentop, Beşiktaş'ta bulunan TBMM İstanbul Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısı düzenledi. Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı "Bir organize suç örgütünden 10 bin dolar aylık alan siyasetçi kimdir? Bunu Meclis Başkanı açıklamalıdır" sözlerine cevap verdi.

"BUNU AÇIKLAYACAK OLAN DA BEN DEĞİLİM"

Kılıçdaroğlu'nun kendisine iftirada bulunduğunu ifade eden Şentop, "Bu, kendisinin aslı olmadığını bildiği halde, yalan olduğunu bildiğihalde yaptığı bir iftiradır. Bu kadar tek nefeste, gözünü kırpmadan, düşünmeden bir insana bile bile açık şekilde yalanla iftirada bulunan bir kişinin ya siyasi bunaklık içerisinde olduğunu, çünkü soruyu başkasına sormuş cevabı benden bekliyor, bunu unutmuş olabilir veyahut da bunu bilerek, kasten yapıyor ise bunun haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyledim. 'Ne biliyorsa bu konuyla ilgili açıklasın' demiştim. Burada benim itiraz ettiğim nokta, tartışma konusu olan '10 bin dolar kim alıyor, kim almıyor açıklansın açıklanmasın' değil, bana yöneltmiş olduğu iftiradır. Malum bu konuda mümkün olduğu kadar günlük, politik tartışmalara girmemeye çalışıyorum. Konuştuğum zaman da belli bir nezaketin içerisinde hareket etmeye çalışıyorum ama böyle çok açık, ağır bir iftira karşısında hak ettiği cevabı kendisine verdim. Onun bir açıklama yapması cevap vermesi gerekirken, partisinde görevli arkadaşlarının bazı sözler söylediğini gördüm, duydum fakat bunların konuyla alakası yok '10 bin dolar alan kimdir açıklansın.' diyorlarsa açıklansın, ben de öyle diyorum 'Açıklansın.' Ama konumuz o değil, açıklayacak olan da ben değilim bunu, bu sözü, ifadeyi dile getiren ben değilim. Bunu bilen de ben değilim, dolayısıyla bunu açıklayacak olan da ben değilim" dedi.

"BUNA CEVAP VERMESİNİ KENDİSİNDEN BEKLİYORUM""Muhatabı kimse usulüne uygun sorma yolları vardır" diyen Mustafa Şentop, "Bu konuyla ilgili biz de zaten ilgili uygun bir şekilde sorduk. Meselemiz bu değil, meselemiz bana yönelik iftira, buna karşı gösterdiğim reaksiyon. Ama partide görevli, talimat verdiği arkadaşlarının da bana saldırırken, bu konuya değinmemeleri, onların da Kılıçdaroğlu'nun yaptığı için vahametini gördüklerini ve bunu açıklanamaz bir şey olduğunun farkında olduklarını gösteriyor. Bu açıdan ben Türk siyasetinden gerçekten en haysiyetsiz ve ahlaksızca bir iftiranın sahibi olarak kendisini itham ediyorum. Buna cevap vermesini kendisinden bekliyorum. Diğer arkadaşlar partideki görevli, onun talimatıyla hareket eden arkadaşlar, bunlar benim muhatabım değil" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı