TBMM Başkanı Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Botchwey'i kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Botchwey'i kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Sihirley Ayorkor Botchwey'i kabul etti.

13.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:16
TBMM Başkanı Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Botchwey'i kabul etti

TBMM Başkanı , Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Sihirley Ayorkor Botchwey'i kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop, makamında Botchwey'i kabul etti. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: TBMM Başkanı Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Botchwey'i kabul etti
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