TBMM Başkanı Şentop, Gambiya Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gambiya Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, milli gün dolayısıyla Gambiya Ulusal Meclisi Başkanı Mariam Jack Denton'a tebrik mektubu gönderdi.

Dost ???????Gambiya halkını şahsı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına canı gönülden tebrik ettiğini belirten Şentop, mektubunda şunları kaydetti:

"Türkiye, Gambiya ile ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine önem atfetmektedir. Karşılıklı gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli Gününüzü bir kez daha kutlarken zatıalinize ve şahsınızda Gambiya Ulusal Meclisinin değerli üyelerine sağlık ve başarı temennilerimi iletirim."