TBMM Başkanı Şentop: Fransa Milli Meclisi, ciddi bir muhatap olma vasfını kaybetmiştir
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TBMM Başkanı Şentop: Fransa Milli Meclisi, ciddi bir muhatap olma vasfını kaybetmiştir

04.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:22
TBMM Başkanı Şentop: Fransa Milli Meclisi, ciddi bir muhatap olma vasfını kaybetmiştir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Parlamentosu'nun Karabağ'ı bağımsız devlet olarak tanımasına ilişkin, "Devlet olarak tanınmak bu kadar kolaysa, devlet olmaktan çıkmak da böyle kolay olmalı. Fransa Milli Meclisi, parlamento olarak ciddi bir muhatap olma vasfını kaybetmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Parlamentosu'nun Karabağ'ı bağımsız devlet olarak tanımasına ilişkin, "Devlet olarak tanınmak bu kadar kolaysa, devlet olmaktan çıkmak da böyle kolay olmalı. Fransa Milli Meclisi, parlamento olarak ciddi bir muhatap olma vasfını kaybetmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Parlamentosu'nun, Karabağ'ı bağımsız devlet olarak tanımasına ilişkin yazılı açıklama yaparak, tepki gösterdi. Şentop, Fransa Milli Meclisi'nin parlamento olarak ciddi bir muhatap olma vasfını kaybettiğini belirterek, "Devlet olarak tanınmak bu kadar kolaysa, devlet olmaktan çıkmak da böyle kolay olmalı. Bir devlet veya bir kurum, tarihi ve hukuki gerçekliklerden kopar, sadece temelsiz hisler ile kararlar verirse oyun dışı kalır; sözü ve kararı ciddiye alınmaz hale gelir. Kişinin hukuki ehliyeti ile gerçekliğin farkında olması arasında bir ilişki vardır. Gerçeklik konusunda farkındalık belli ölçüde azaldığı takdirde, hukuki bakımdan ehliyet kaybı ortaya çıkar. Siyasetçilerin söz ve kararlarıyla gerçeklik arasındaki ilişki de böyledir: Gerçeklikten kopuş, siyasi ehliyeti tartışmalı kılar. Fransa'nın çok gürültü çıkartmasına rağmen uluslararası alanda gittikçe etkisizleşmesi bu gerçeklikten kopuk tutumlarını sürdürmesinden kaynaklanmaktadır" dedi.

'ANCAK FRANSIZ MASALLARINDA YER BULABİLİR'

Şentop, "Ermenistan dahil dünyada hiçbir devletin tanımadığı, tanınması iddiasının Ermenistan tarafından dile bile getirmediği Yukarı Karabağ'ı devlet olarak tanıma kararı alan bir parlamento, ancak Fransız masallarında yer bulabilir. Fransa Hükümetinin de uluslararası hukuka göre, Azerbaycan'a ait olduğunu ikrar ve kabul ettiği toprakları bağımsız bir devlet olarak tanıma kararı alan parlamenterler ancak birer komedyen olarak iş görebilir. Fransa Hükümetini ciddiyete davet ediyor, Fransız halkının aklı selimine güveniyoruz; bu absürt kararı kaale almayacaklarına inanıyoruz" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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