TBMM Başkanı Şentop'tan, Filistinli ailenin evden zorla çıkarılmasına tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Dönem Başkanı olarak, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Salihiye ailesinin evlerinden zorla çıkarılmasını kınadı.

Şentop, İSİPAB Dönem Başkanı sıfatıyla yayınladığı ve İSİPAB internet sitesinde yer verilen açıklamasında, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli Salihiye ailesinin evlerinden zorla çıkarılmasına tepki gösterdi. Şentop, İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı politikaların insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz Ramazan ayından beri Şeyh Cerrah Mahallesi'nde süregelen ve İsrail'in işgali altındaki diğer topraklarda da tanık olduğumuz Filistinli kardeşlerimize yönelik politikalar, tahliyeler ve yerinden etmeler insan hakları ve uluslararası hukuka aykırıdır. Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşama mücadelesi veren Salihiye ailesinin evlerinden zorla çıkarılmasını kınıyoruz. İSİPAB Dönem Başkanı olarak, Filistin halkının onurlu mücadelesine verdiğimiz tam desteği teyit ediyor ve Kudüs'ün demografik ve hukuki statüsüne yönelik saldırıların çözüm ve kalıcı barış arayışının önündeki en büyük engel olduğunu belirterek uluslararası toplumu bu konuda daha fazla duyarsız kalmamaya davet ediyoruz."