TBMM Başkanı Şentop, Filistin konusunda "tek ses" oldukları için partilere teşekkür etti
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TBMM Başkanı Şentop, Filistin konusunda "tek ses" oldukları için partilere teşekkür etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınayarak, Filistin davasında tek ses oldukları için siyasi partilere teşekkür etti.

29.01.2020 21:12 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:12
TBMM Başkanı Şentop, Filistin konusunda

TBMM Başkanı , ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınayarak, davasında tek ses oldukları için siyasi partilere teşekkür etti.

Şentop, Twitter'dan "TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde barış planını kınayarak yok saydılar. Gazi Meclisimizin Başkanı olarak Filistin davası konusunda tek ses oldukları için partilerimize teşekkür ediyorum. Filistin'e yönelik işgal planını asla kabul etmeyeceğiz." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA
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