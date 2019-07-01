TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ arasında bir fark yoktur"

TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ arasında bir fark yoktur"

- TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.

- TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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