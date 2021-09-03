TBMM Başkanı Şentop: Felaket tellallarının bütün beklentileri boşa çıkacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin koronavirüs salgınında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen büyümeye devam ettiğini, dimdik ayakta durmayı başardığını belirterek, "Bazıları ekonomimizin temellerinin sağlam olmasından çok memnun değiller.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin koronavirüs salgınında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen büyümeye devam ettiğini, dimdik ayakta durmayı başardığını belirterek, "Bazıları ekonomimizin temellerinin sağlam olmasından çok memnun değiller. Bugüne kadar bunların hepsini sükutu hayale uğrattık, bundan sonra da uğratmaya devam edeceğiz. Aziz milletimizin çalışkanlığı, sanayimizin dinamizmi sayesinde felaket tellallarının bütün beklentileri boşa çıkacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, bir dizi açılışa katılmak üzere geldiği Kırklareli'de, Vali Osman Bilgin ve protokol tarafından karşılandı. Şentop, tarihi Hızırbey Camii'nde kıldığı cuma namazından sonra Vali Bilgin'i makamında ziyaret etti. Valilik protokol defterini imzalayan Şentop daha sonra Selanik'teki evin birebir aynı olma özelliği taşıyan Atatürk Evi'nin de bulunduğu Yayla Mahallesi'ndeki tarihi evleri gezdi. Şentop'a burada Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da eşlik etti.

'44 YILLIK HASRETİ SONA ERDİRİYORUZ'TBMM Başkanı Şentop, ziyaret kapsamında alt ve üst yapı tesisleri ile 20 sanayi tesisinin temel atma törenine katılmak üzere Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) geçti. OSB'de kendisi için hazırlanan golf arabasına Vali Osman Bilgin'le binerek tesisi gezen Şentop, temel atma töreninde konuştu. Kırklareli'de 44 yıllık bir hasretin sona ermesine vesile olduklarını belirten Şentop, şöyle dedi: "Bu sebeple sevinçliyiz, mutluyuz, gururluyuz. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize değer katacak böylesine kıymetli bir yatırımda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye, dünya devletleri arasında sözüne, kararına itibar edilen bir ülke. Ülkemizin sözünün, kararının etkili, itibarlı olmasının arkasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi de sanayi yatırımları ve sanayimizdir. Kalkınmamızın itici gücünü teşkil eden sanayimizin kümelendiği bölgelerde özellikle son çeyrek asırda Organize Sanayi Bölgelerimizdir. İlk temelleri esasen 1962 yılında atılan organize sanayi bölgelerimizin sayısı bugün Türkiye genelinde 350'yi aşmış bulunuyor. Ülkemize çağ atlatan organize sanayi bölgelerimizde faaliyet gösteren binlerce fabrika üretim yapıyor, yüz binlerce kardeşimiz, vatandaşımız istihdam ediliyor. Bugün açılışını yapacağımız ve yeni istihdam kapıları açacak, insanlarımızı huzuru ve refahına katkıda bulunacak tesislerde OSB içerisinde yer alıyor burada."'İLK ETAPTA 6 BİN 500 KİŞİ İÇİN GEÇİM KAPISI OLACAK'2 bin 500 dönüm alanda kurulan ve 106 sanayi parselinin bulunduğu Kırklareli OSB'de 90 firma olduğunu ve 40'ının üretim faaliyetine başladığını söyleyen Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer firmalarımız da en kısa zamanda faaliyetlerine başlayacaklar ve 6 bin 500 kardeşimiz için ilk etapta bir geçim kapısını haline gelecek burası. 6 bin 500 çalışan aileleriyle beraber en az 25 bin nüfuslu bir şehir demektir. Kırklareli nüfusunun da yüzde 7'sine aşağı yukarı tekabül etmektedir. Yaptığımız açılış da bu anlamda çok önemli ve kıymetlidir. Bugün yaptığımız açılış sonrasında Organize Sanayi Bölgemizde fabrikalar tam kapasiteyle çalışmaya başladıklarında işsizlik Kırklareli ilimizin gündeminden düşecektir inşallah. Bölgemizin en büyük Organize Sanayi Bölgesi esasen Çerkezköy'de. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgemizden sonra Trakya'da ikinci büyük Organize Sanayi Bölgesi Kırklareli OSB olacaktır. Kırklareli OSB'nin en büyük avantajı, Dereköy Sınır Kapısı'na 50 kilometre, Kapıkule Sınır Kapısı'na 95 kilometre, Çorlu Havaalanı'na 105 kilometre, İstanbul Havalimanı'na 160 kilometre ayrıca Tekirdağ'daki Asyaport Konteyner Limanı'na 115 kilometre, Bulgaristan Burgaz Havalimanı'na 130 kilometre uzaklıkta olmasıdır. Demiryolu, karayolu, deniz yolu ağlarının kesiştiği bir merkezde yer alıyor esasen. Bunun yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu ile bağlantı olması fabrikalarımızda yapılan üretimin hızlı, kolay ve emniyetli bir şekilde pazar nakledilmesini sağlayacaktır. Sınır kapılarımıza yakın olması Kırklareli OSB'yi cazip hale getirmektedir. Yatırımcılarımızın da bu avantajı en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum."'TÜRKİYE TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ'Şentop, koronavirüs salgınının dünya ekonomisini olağanüstü şekilde olumsuz etkilediğini belirterek, Türkiye'nin bütün olumsuzluklara rağmen büyümeye devam ettiğini kaydetti. Şentop, "Türkiye, bütün olumsuzluklara rağmen 2020 yılını 1.8 büyümeyle kapatmıştır. Bu yıl da büyüme hızımız çok önemli ölçüde artarak devam etmektedir. Birinci çeyrekte yüzde 7, ikinci çeyrekte 21.7 büyüme gerçekleşmiştir. Yıllık toplam büyümenin yüzde 9'un üzerine, 10'a yakın olduğunu tahmin ediyor ilgili arkadaşlarımız. Aynı durum ihracat rakamları için de geçerlidir. Son 12 ayda ihracatımız 207 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına coşku ve heyecanla kutlamaya hazırlandığımız bir süreçte kırdığımız bu rekorlar bize ayrıca mutluluk, sevinç ve gurur vermektedir. Kırılan her rekorda en büyük pay, işçilerimizin, emekçilerimizin ve sanayicilerimizindir. Koronavirüs salgınının bıraktığı olumsuz izleri de inşallah en kısa zamanda sileceğiz" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'Yİ ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'Türkiye'nin, AK Parti iktidarında 20 yıllık süreçte yapılan altyapı yatırımlarının da meyvelerini aldığını söyleyen Şentop, "Ülkemiz üretim, depolama, ulaşım imkanlarını en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahiptir. Biz de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirmeye çalışıyoruz. Kara, hava ve deniz yolu açısından ülkemizin sunduğu imkanlar Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirmiştir, Kırklareli de bu cazibeden payını büyük bir şekilde alan illerimizden bir tanesi olmuştur" diye konuştu.'ÖNÜMÜZE ÇIKAN ENGELLERİ MİLLET OLARAK AŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Koronavirüs salgını karşısında Türkiye'nin dimdik ayakta durmayı başardığını ifade eden Şentop, "Bunu Türkiye'nin doğru yönetilmesine borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bazıları ekonomimizin temellerinin sağlam olmasından çok memnun değiller. Bugüne kadar bunların hepsini sükutu hayale uğrattık, bundan sonra da sükutu hayale uğratmaya devam edeceğiz. Aziz milletimizin çalışkanlığı, sanayimizin dinamizmi sayesinde felaket tellallarının bütün beklentileri boşa çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, uluslararası derecelendirme kuruluşlarında aşağı yukarı her ay Türkiye ile ilgili beklentileri, yukarıya doğru revize etmeye devam ettiklerini takip ediyoruz. Türkiye'nin bugünkü büyüme tahminlerini de yakın zamanda bir çok derecelendirme kuruluşu yukarı doğru revize etti. Dağ ne kadar yüce olsa da, üstünden yol aşar derler. Biz de önümüze çıkan bütün engelleri, millet olarak, devlet olarak aşmaya devam edeceğiz. Ülkemizi her alanda hızlı bir şekilde kalkındıracak ve dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray