TBMM Başkanı Şentop - Fas Danışma Meclisi Başkanı Benchamach Görüşmesi
- Görüşmeden detaylar Fas Danışma Meclisi Başkanı Benchamach'ın TBMM Başkanı Şentop'u uğurlaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Danışma Meclisi Başkanı Hakim Benchamach ile görüştü.
- Görüşmeden detaylar
Fas Danışma Meclisi Başkanı Benchamach'ın TBMM Başkanı Şentop'u uğurlaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Danışma Meclisi Başkanı Hakim Benchamach ile görüştü.
Kaynak: AA