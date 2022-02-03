TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan Camisi'ndeki kandil programına katıldı - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan Camisi'ndeki kandil programına katıldı

AA, Gökhan Yılmaz - Güncel
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TBMM Başkanı Şentop, Eyüpsultan Camisi'ndeki kandil programına katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Regaip Kandili dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğünce Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Regaip Kandili dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğünce Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

TBMM Başkanı Şentop'u, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken karşıladı.

Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret eden Şentop, daha sonra camide düzenlenen mevlit programına iştirak etti.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Mustafa Şentop, Eyüpsultan, İstanbul, TBMM, Güncel, Haber

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