TBMM Başkanı Şentop, Etiyopya Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Etiyopya Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Etiyopya Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Etiyopya Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı ATO Tagese Chafo ve Federasyon Meclisi Başkanı Aden Farah'a, Etiyopya Milli Günü dolayısıyla ayrı ayrı mektup gönderdi.

Gönderdiği mektupta Şentop, Milli Günü dolayısıyla dost ve kardeş Etiyopya halkını, Türk milleti ve şahsı adına en kalbi hislerle tebrik etti.

İki ülke arasındaki tarihi dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerin gelecek dönemde de istikrarlı bir şekilde gelişerek devam edeceğine inancını dile getiren Şentop, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Şentop, Chafo ve Farah'ın şahsında Etiyopya Halkın Temsilcileri Meclisi ve Federasyon Meclisi üyelerine sağlık ve başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı