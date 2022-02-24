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TBMM Başkanı Şentop, Estonya Milli Günü'nü kutladı

AA, Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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TBMM Başkanı Şentop, Estonya Milli Günü'nü kutladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Estonya Milli Günü'nü kutladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Estonya Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Milli Gün dolayısıyla Estonya Parlamentosu Başkanı Jüri Ratas'a tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Estonya Milli Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, "Estonya ile mevcut ikili ilişkilerimizin ve iş birliğimizin her boyutuyla daha da geliştirilmesi, parlamentolarımız arasındaki temas ve ziyaretlerimizin sıklaştırılması samimi dileğimdir." ifadesini kullandı.

Şentop, Ratas ve Estonya Parlamentosu üyelerine sağlık ve başarı dileklerini iletti.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

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