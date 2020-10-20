TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edildi

20.10.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:42
TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop füze saldırısının olduğu Gence'yi ziyaretinde açıklamalarda bulunarak, "Azerbaycan'ın bu haklı davasını duyurmak için sesimizi yükselterek duyurmak zorundayız. Bu konuda kararlıyız. Karabağ Azerbaycan toprağıdır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop füze saldırısının olduğu Gence'yi ziyaretinde açıklamalarda bulunarak, "Azerbaycan'ın bu haklı davasını duyurmak için sesimizi yükselterek duyurmak zorundayız. Bu konuda kararlıyız. Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Uluslararası hukuka göre Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısı 24'üncü gününde de devam ediyor. Azerbaycan'a destek ziyareti gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere saldırdığı Gence'yi ziyaret etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti temsilcileriyle Gence'de füzenin düştüğü yere bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette açıklamalarda bulunan Şentop, Azerbaycan'ın her türlü haklı olduğunu söyledi. Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini de kaydeden Şentop, "Azerbaycan'ın bu haklı davasını duyurmak için sesimizi yükselterek duyurmak zorundayız. Bu konuda kararlıyız. Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Uluslararası hukuka göre Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edilmiştir. Bütün dünya Ermenistan'ı işgalci olarak kabul etmiştir. Ermenistan Azerbaycan topraklarını şartsız kayıtsız bir an önce terk etmelidir. Sivillere yapılan saldırılar bir savaş suçudur" dedi.

ERMENİSTAN KALLEŞÇE SALDIRDI

Ermenistan'ın savaşın hukukuna uymadığını da kaydeden Şentop, "Ermenistan kalleşçe sivillere saldırmaktadır. Bazı ülkeler Gence'deki katliamı görmüyorlar ve buna karşı tavır almıyorlar. Türkiye olarak haklı davasında Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.


TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edildi
TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edildi
TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edildi
TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edildi
TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edildi
TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edildi
TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edildi
TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edildi
TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edildi
TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edildi
TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / CAN EROK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Murat Kurum Mustafa Akıncı Mustafa Şentop
Magazin Şevval Sam Serdar Ortaç İbrahim Selim Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Ozan Tufan Şenol Güneş Eddie Newton Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim Çocuk İyi Parti Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 14:57:05. #1.15#
title