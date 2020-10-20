TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop füze saldırısının olduğu Gence'yi ziyaretinde açıklamalarda bulunarak, "Azerbaycan'ın bu haklı davasını duyurmak için sesimizi yükselterek duyurmak zorundayız. Bu konuda kararlıyız. Karabağ Azerbaycan toprağıdır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop füze saldırısının olduğu Gence'yi ziyaretinde açıklamalarda bulunarak, "Azerbaycan'ın bu haklı davasını duyurmak için sesimizi yükselterek duyurmak zorundayız. Bu konuda kararlıyız. Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Uluslararası hukuka göre Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısı 24'üncü gününde de devam ediyor. Azerbaycan'a destek ziyareti gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere saldırdığı Gence'yi ziyaret etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti temsilcileriyle Gence'de füzenin düştüğü yere bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette açıklamalarda bulunan Şentop, Azerbaycan'ın her türlü haklı olduğunu söyledi. Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini de kaydeden Şentop, "Azerbaycan'ın bu haklı davasını duyurmak için sesimizi yükselterek duyurmak zorundayız. Bu konuda kararlıyız. Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Uluslararası hukuka göre Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edilmiştir. Bütün dünya Ermenistan'ı işgalci olarak kabul etmiştir. Ermenistan Azerbaycan topraklarını şartsız kayıtsız bir an önce terk etmelidir. Sivillere yapılan saldırılar bir savaş suçudur" dedi.

ERMENİSTAN KALLEŞÇE SALDIRDI

Ermenistan'ın savaşın hukukuna uymadığını da kaydeden Şentop, "Ermenistan kalleşçe sivillere saldırmaktadır. Bazı ülkeler Gence'deki katliamı görmüyorlar ve buna karşı tavır almıyorlar. Türkiye olarak haklı davasında Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / CAN EROK