TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan iflah olmaz bir terör devletidir"
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TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan iflah olmaz bir terör devletidir"

27.09.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.09.2020 12:33
TBMM Başkanı Şentop:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ı sert sözlerle kınayarak, "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ı sert sözlerle kınayarak, "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Mustafa Şentop, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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