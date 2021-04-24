TBMM Başkanı Şentop: "Ermeni tarafının söylemi, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına gölge düşürmektedir."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. (2)

TBMM Başkanı Şentop: "Ermeni tarafının tarihi gerçeklere aykırı olarak kabullendiği ve diğer ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı söylem, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına gölge düşürmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu