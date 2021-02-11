TBMM Başkanı Şentop: "(Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi) Böyle bir durumla karşılaşıldığında ne olacağına dair açık bir hüküm yok....
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TBMM Başkanı Şentop: "(Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi) Böyle bir durumla karşılaşıldığında ne olacağına dair açık bir hüküm yok....

11.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:10
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "(Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi) Böyle bir durumla karşılaşıldığında ne olacağına dair açık bir hüküm yok. Bunu, genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz.

TBMM Başkanı Şentop: " (Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi) Böyle bir durumla karşılaşıldığında ne olacağına dair açık bir hüküm yok. Bunu, genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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