TBMM Başkanı Şentop: "(Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi) Böyle bir durumla karşılaşıldığında ne olacağına dair açık bir hüküm yok....
11.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:10
TBMM Başkanı Şentop: "(Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi) Böyle bir durumla karşılaşıldığında ne olacağına dair açık bir hüküm yok. Bunu, genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz.
TBMM Başkanı Şentop: " (Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi) Böyle bir durumla karşılaşıldığında ne olacağına dair açık bir hüküm yok. Bunu, genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman