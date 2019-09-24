24.09.2019 15:02

-TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkan Vekili Fadli Zon ile heyetlerarası görüştü NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Endonezya Meclis Başkan Vekili Fadli Zon ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA