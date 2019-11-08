TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı Mattalitti ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı Mattalitti ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi (Senato) Başkanı Lanyalla Mahmud Mattalitti ile bir araya geldi.

08.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:11
TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı Mattalitti ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi (Senato) Başkanı Lanyalla Mahmud Mattalitti ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

VİDEO: TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı Mattalitti ile görüştü
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