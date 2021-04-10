TBMM Başkanı Şentop, emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı
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TBMM Başkanı Şentop, emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı

Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop, emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter hesabından "#PolisTeskilatı176Yasında" Hashtag'ı ile yaptığı paylaşımda "Ülkemizin emniyetini ve huzurunu temin için canı pahasına çalışan polislerimizin, bütün emniyet mensuplarımızın '#PolisHaftası'nı' kutluyorum. Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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