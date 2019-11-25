TBMM Başkanı Şentop, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılını kutladı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Şentop, Twitter'daki hesabından, "Serhad şehrimiz Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünü kutluyorum. İstiklal mücadelesi için canlarını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." mesajını paylaştı.